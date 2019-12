Mario Mandzukic si avvicina all'​Al Duhail anche se ancora mancano alcuni dettagli per chiudere la trattativa. Come confermato da Fabio Paratici prima della finale di Supercoppa, mancano da sistemare alcuni dettagli economici ma l'affare non sembra essere a rischio. La Juve dovrebbe incassare una cifra intorno ai 5,5 milioni di euro mentre il croato firmerà un contratto da oltre 10 milioni di euro per 18 mesi. La trattativa è in dirittura d'arrivo e ad ora non risultano frenate.