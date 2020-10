In questi giorni ha preso quota l'ipotesi di un Mario Mandzukic nel mirino del Bologna, un ritorno in Serie A dell'attaccante croato che sarebbe suggestivo anche per i tifosi della Juventus. Ma ci ha pensato l'allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic a placare ogni suggestione, nella conferenza stampa pre Bologna-Cagliari di domani sera: "Sul mercato non vedo nessuno adatto alla mia squadra. Non mi piacere prendere un giocatore. Nemmeno Mandzukic. Uno svincolato deve tornare in forma e non è detto che sia pronto subito. Dobbiamo essere lucidi, non facciamo come i nostri governi che fanno le cose senza pensare".