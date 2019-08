Dopo Coutinho e Cuisance, il mercato del Bayern Monaco sta entrando in un momento bollente. Messi in archivio gli ultimi due acquisti - in meno di 48 ore - i bavaresi stanno pensando di tornare prepotentemente sul mercato per cesellare l'ultimo buco nella rosa. Robert Lewandoski ha cominciato la stagione come meglio sa fare - segnando, come sempre, alla prima giornata - ma nelle intenzioni del ds del Bayern ​Hasan Salihamidžić c'è quella di trovare un sostituto. Così, con Mario Mandzukic in uscita dalla Juventus, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, ​Salihamidžić sta sondando il terreno. O forse, qualcosa di più.



NESSUNA SMENTITA - Interpellato sull'argomento, il ds bosniaco non ha affermato né negato: "​Non posso parlarne perché è un giocatore della Juventus. È sicuramente mio amico, abbiamo giocato insieme al Wolfsburg". Parole che aprono ad uno scenario di mercato importante: il Bayern ha bussato alla porta della Juventus e Paratici ha risposto al collega con decisione. Il prezzo di Mandzukic è di 10 milioni di euro. Ora la palla passa al Bayern, ma, a ben vedere dalle dichiarazioni di ​Salihamidžić, la ruota sta già girando da tempo. Bisogna solo saper aspettare.