Mario Mandzukic lascerà la Juventus nel mercato di gennaio. Il croato ha detto di no alla destinazione Qatar e potrebbe continuare la sua carriera in Europa. Al momento il club in pole per il suo acquisto è il Manchester United, destinazione che il calciatore ha rifiutato in estate. Ora però le cose sono cambiate, Mandzukic si sta allenando a parte alla Continassa e vuole tornare a giocare titolare in un club importante. Lo United può dargli questa opportunità.