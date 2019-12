La lettera di addio di Mario Mandzukic fa ancora rumore all'interno della Continassa dove la Juventus tornerà ad allenarsi il 30 dicembre, in vista del match del 6 gennaio contro il Cagliari. L'attaccante croato ha ringraziato solo Max Allegri e Beppe Marotta. Con la Juve, scrive Tuttosport, il rapporto si è rotto in estate dopo che la società lo aveva messo sul mercato pochi mesi dopo la firma sul rinnovo. Da settembre si è allenato a parte e con Sarri non ha mai giocato neanche un minuto in una partita ufficiale. E' finita male dopo quattro stagioni e mezza e la lettera del croato lo conferma.