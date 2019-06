Non ci sono soltanto i grandi acquisti nel mirino di Fabio Paratici per il futuro della Juventus, ma anche diverse cessioni da definire. In particolare, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbe Mario Mandzukic in uscita dal club bianconero. Il centravanti croato non rientra nei piani di Maurizio Sarri e potrebbe trovare poco spazio in formazione, motivo per cui restano vive le ipotesi di un trasferimento al Borussia Dortmund oppure in Cina, dove da tempo Mandzukic ha offerte milionarie per il futuro.