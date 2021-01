La Juventus cerca una quarta punta e l'ultima suggestione è quella che porta a Graziano Pellè, l'ex centravanti del Southampton e della Nazionale azzurra, appena svincolatosi dallo Shandong Luneng. A 35 anni Pellè potrebbe così avere un'occasione d'oro per aggiungere una big come la Juve alla lista delle maglie vestite in carriera. Il club bianconero potrebbe così contare sulla sua esperienza e disponibilità per fare numero in attacco e non avere la coperta troppo corta in caso di indisponibilità dei tre là davanti.

Ma cosa ne pensano i tifosi? Lo potete scoprire sfogliando questa nostra selezione di Tweet: i pareri non sembrano troppo favorevoli...