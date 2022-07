Visite mediche in corso per Rolando. Il centrocampista di proprietà della Juventus è a Roma, precisamente a Villa Stuart: lì sta formalizzando il suo passaggio alla Fiorentina, la firma arriverà dopo i test fisici a cui si sta sottoponendo.E' stato decisivo per la chiusura dell'affare proprio il sì Mandragora, che inizialmente ha aspettato un rilancio - mai avvenuto - del suo ex club, il Torino. Ora ci siamo: la cessione è pronta a chiudersi e in maniera positiva per la Fiorentina, che ha da una settimana l'accordo con la Juventus. I bianconeri incasseranno una cifra vicino ai 10 milioni di euro, superiore a quanto aveva offerto il Torino nelle ultime settimane, dopo aver fatto scadere il diritto di riscatto a fine stagione.