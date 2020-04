Il centrocampista dell'Udinese Rolando Mandragora posta un tweet mentre si allena sulla terrazza di casa: "​Tira fuori tutta la forza che hai dentro e vedrai che tutto andrà per il verso giusto". Passato all'Udinese dalla Juve per circa 20 milioni ormai due anni fa, Mandragora tornerà alla Juventus per 26 milioni di euro in estate, come confermato anche dal suo agente negli scorsi giorni: "Il destino di Mandragora è già scritto: finirà il campionato all’Udinese e poi rientrerà alla Juventus”.