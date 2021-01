E' in dirittura d'arrivo l'affare che può portare Rolando Mandragora dall'Udinese al Torino via Juventus. Il centrocampista classe '97 è di proprietà dei bianconeri che l'hanno preso lasciandolo in prestito in Friuli, il Toro ha affondato il colpo dopo non essere riuscito a convincere il Genoa a lasciare Lerager. Mandragora è una richiesta specifica di Davide Nicola, il nuovo allenatore granata che con il giocatore aveva già lavorato al Crotone. In attesa di nuovi sviluppi, è arrivato l'ok del giocatore al trasferimento.