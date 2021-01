Dopo l’arrivo di Nicola e l’esonero di Giampaolo, il Torino ha deciso di tuffarsi sul mercato per soddisfare le richieste del nuovo tecnico. Una di queste corrisponde ad un nuovo rinforzo a centrocampo: inizialmente aveva preso corpo l’idea Kurtic, ma in seguito all’opposizione del Parma i granata hanno virato su Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese di proprietà della Juventus. Come riporta il Corriere dello Sport, il club bianconero non avrebbe posto nessun veto per il passaggio del giocatore ai “cugini”, a patto che quadrino i conti dell’affare.