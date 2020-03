Rolando Mandragora strizza l’occhio alla Juventus. Il suo idolo è Pirlo, il giocatore più forte contro cui ha giocato è Cristiano Ronaldo, mentre se si parla di difensori Giorgio Chiellini. In più, quel desiderio di rubare il posto da ‘play’ a Pjanic. Il centrocampista è passato dalla Juventus all’Udinese nell’estate 2018 per 20 milioni, cifre importanti per i bianconeri che hanno registrato una plusvalenza pari a 14,7 milioni di euro, ma c’è di più. Durante il suo intervento a Sky Sport, è stato ricordato che sul giocatore pende un diritto di recompera in favore della Juventus.