La Juve ha un'opzione non scritta per riportare a Torino Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese ceduto due stagioni fa per 20 milioni di euro. Paratici può riportare il centrocampista a Torino per 26 milioni di euro e secondo quanto riporta Calciomercato.com il piano del ds bianconero è quello di girare l'ex Genoa alla Fiorentina per abbassare il prezzo del cartellino di due pallini: Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. Una mossa che però non scalda la Fiorentina che non è interessata né a Mandragora né a cedere i suoi due talentini.