Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, per parlare della situazione attuale, ma anche di mercato. Il giocatore, infatti, è stato ceduto dalla Juventus in Friuli, ma i bianconeri torinesi riservano ancora un diritto di recompra. Ed il giocatore, lascia intendere di come aspiri a questo riscatto.



FUTURO - "In questo momento sono un giocatore dell’Udinese. Fa sempre piacere sentire che si piace a squadre importanti. In questo momento si fa fatica a parlare di calcio, è una situazione surreale, abbiamo solo da stare uniti e cercato di uscire quanto prima da questa situazione. Nel caso in cui dovessi tornare a Torino mi piacerebbe giocare nel posto di play. Conosciamo la forza di Pjanic, e di Bentancur, ma ci proverei volentieri a prendergli il posto. Idolo? Pirlo, ovviamente con caratteristiche diverse, ma nel ruolo che ricopro può essere lui”.





MVP - "Giocatore più forte? Ho avuto la fortuna di giocare contro Cristiano Ronaldo, quindi è facile. Difensore più forte? Chiellini. Se mi sto tenendo buoni i bianconeri per un ritorno alla Juve? Sì, è proprio per quello (ride, ndr)