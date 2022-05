Trattative in corso. L'asse Juve-Torino si scalda e se non sorgeranno intoppi, contrattempi improvvisi, ma soprattutto urgenze, altri impegni di importanza superiore per Cherubini, tra oggi e domani (possibilmente già oggi) il ds della Juventus si ritroverà di fronte Vagnati. All’ordine del giorno, la questione Mandragora. In qualche modo allegati (tanto o poco: si vedrà) i destini di Pjaca. E' quanto scrive Tuttosport, che ricorda come siano entrambi di proprietà della Juventus e in prestito al Toro, con diritto di riscatto in scadenza il 17 giugno.



Juric ritiene Mandragora un elemento chiave del centrocampo, lui desidera restare, ma l’obbligo di riscatto da 9,5 milioni non è maturato e il diritto è fissato a 14 milioni tondi. Quasi 5 in più. Cairo e Vagnati - si legge - possono fare (garbate) pressioni e lottare perché Cherubini sconti loro qualcosa. Ma adesso sino a qualche soglia può e vorrà scendere Cherubini? Inoltre, la Juve dovrà piazzare Pjaca, in scadenza già nel ‘23, che anche nel Toro non ha brillato. Il Torino non intende riscattarlo a 6 milioni, ma con un "pacchetto" unico tutto potrebbe cambiare. Juric ha stima di Pjaca, anche se ha reso meno del previsto.