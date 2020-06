Per ottenere i giorni migliori della tua vita dovrai lottare attraverso i tuoi giorni più duri!

Secondo quanto riferito da Sky Sport nella sfida di ieri traRolandosi è rotto il crociato. Il calciatore, vicino al riscatto da parte della, ha scritto sul proprio profilo Twitter un messaggio rivolto ai suoi sostenitori: "Per ottenere i giorni migliori della tua vita dovrai lottare attraverso i tuoi giorni più duri! Tornerò più forte di prima! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me".