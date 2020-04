1









Nell’estate del 2018 la Juve ha inserito le prime opzione di riacquisto nelle operazioni di cessione. Come per Rolando Mandragora, arrivato all’Udinese per 20 milioni di euro, con “recompra”, a favore della Juve, fissata a quota 26 milioni entro due stagioni. Ora, secondo quanto riferito da calciomercato.com, la Juve ha deciso di esercitare tale opzione, e riprendere così il centrocampista per 26 milioni. Ma il suo dovrebbe essere un breve ritorno. Mandragora potrebbe infatti essere sfruttato come preziosa pedina di scambio



Il centrocampista piace all’Atalanta di Gasperini e alla Roma, ma convince in particolare modo la Fiorentina. E tra i viola la Juve ha sotto occhio da un bel po’ di tempo Federico Chiesa. E’ però difficile trattare con Rocco Commisso, che dalla scorsa estate ha alzato un muro pur di trattenere l’esterno. Con l’inserimento nell’operazione di Mandragora il prezzo di Chiesa diminuirà, ma c’è sempre da fare i conti con la concorrenza, tra le altre dell’Inter. In casa Fiorentina la Juve segue però con attenzione anche Gaetano Castrovilli, Dusan Vlahovic e Nikola Milenkovic, che piace sempre di più al CFO bianconero Paratici. Se ne sta parlando, Mandragora può divenire la chiave giusta.