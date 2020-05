La Juventus rispetterà la parola data all’Udinese per il riscatto di Rolando Mandragora. È quanto riporta Calciomercato.com, secondo cui il club bianconero non disattenderà gli accordi presi in passato con i friulani, versando nelle loro casse i 26 milioni di euro pattuiti per il diritto di recompra. L’ex centrocampista del Genoa è cresciuto molto, a quasi 23 anni (li compirà il 29 giungo) si sente pronto per giocarsi un posto nella Juve, ma i piani della dirigenza sono diversi. Infatti, Mandragora tornerà molto utile in sede di mercato come pedina di scambio, per esempio per arrivare a Chiesa o Castrovilli della Fiorentina, oppure ad altri obiettivi in casa Roma e Napoli.