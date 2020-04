1









Rolando Mandragora è destinato a lasciare l'Udinese e tornare alla Juve. Non trapelano dubbi nelle parole di Stefano Antonelli, uno dei due agenti del giocatore, a Sky Sport: "Tengo a precisare che l’agente del giocatore è Luca De Simone, ma sono molto felice di gestirlo insieme a lui. Il destino di Mandragora è già scritto: finirà il campionato all’Udinese e poi rientrerà alla Juventus”.



SOSTITUTO DI PJANIC - "Non c’è scritto da nessuna parte che possa esserci un’alternativa a Pjanic migliore di Mandragora. E’ un ragazzo che può far parte della rosa della Juventus. I bianconeri, avendo il diritto di recompra, hanno la priorità, poi vedremo se per lui ci saranno interessamenti anche da parte di altri grandi club”.