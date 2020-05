Luca De Simone, agente di Mandragora, ha parlato a Kiss Kiss del suo assistito: "E' sulla bocca di tutti il fatto che siamo attenzionati da diversi club importanti, è il '97 che ha fatto più minutaggio in Serie A. Ha guadagnato tanti minutaggio, motivo per il quale, essendo anche nel giro della nazionale, c'è tanta attenzione sul suo profilo. Credo che ci saranno tante opportunità per il prossimo mercato. Contratto? Il giocatore è andato in una cessione biennale con recompra a favore della Juventus fissata a 26 milioni di euro. Rolando fu il primo giocatore dopo l'istituzione di questa recompra. Un opzione ed ovviamente non un obbligo".