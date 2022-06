E' arrivato il sì di Mandragora. Ora ci siamo: la cessione è pronta a chiudersi e in maniera positiva per la Fiorentina, che ha da una settimana l'accordo con la Juventus. I bianconeri incasseranno una cifra vicino ai 10 milioni di euro, superiore a quanto aveva offerto il Torino nelle ultime settimane, dopo aver fatto scadere il diritto di riscatto a fine stagione.



Nonostante l'ottimo rapporto con la piazza granata e soprattutto mister Juric, Mandragora si è convinto della proposta della Fiorentina, che sostituirà con l'ormai ex Juve il partente Torreira. Ultimi dettagli e operazione in dirittura d'arrivo: a breve arriveranno anche le visite mediche in città per Rolando Mandragora.