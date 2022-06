Nessun passo in avanti per la cessione di Rolando Mandragora dalla Juventus al Torino. Dopo il mancato obbligo di riscatto, le due dirigenze si sono sentite nuovamente per cercare una soluzione: da un lato il Torino non vuole pagare i 14 milioni richiesti dalla Juve e offre circa 7-8 milioni; dall'altro i bianconeri non vogliono cedere il giocatore a un prezzo così basso. Lo riferisce Sky Sport.