L'Udinese ha annunciato che Rolando Mandragora, centrocampista, verrà operato domani dopo la rottura del legamento crociato, avvenuta nel corso della sfida tra i friulani ed il Torino. Mandragora è ancora in orbita Juventus, dopo che i bianconeri lo hanno ceduto proprio al club della famiglia Pozzo, mantenendo una prelazione per il riacquisto. Ecco il comunicato: "L'Udinese Calcio comunica che Rolando Mandragora sarà sottoposto, nella giornata di domani, ad intervento chirurgico al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la regolarizzazione del menisco esterno. L’operazione sarà effettuata dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma".