Rolando Mandragora ha scelto, ha detto sì al Torino. Il club di Urbano Cairo lo sta corteggiando da giorni, ha individuato nel centrocampista dell’Udinese di proprietà della Juventus il rinforzo giusto da regalare a Nicola, che lo conosce bene da tempo. Come riporta Tuttosport, però, la Juve aspetta ancora un’offerta dai granata, infatti finora si sono fatte sentire soltanto Fiorentina e Cagliari. La strategia del Torino è delineata, prima raccogliere il consenso del giocatore e poi imbastire la trattativa, che vorrebbe impostare sulla base di un prestito oneroso, con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi anche in obbligo, per 18 mesi. Parti al lavoro, momenti concitati alla luce del gong di chiusura del calciomercato invernale, ovvero lunedì alle 20.