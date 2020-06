1







di Lorenzo Bettoni

La paura di ieri è diventata certezza oggi. L'infortunio di Rolando Mandragora è serio come si teneva. L'Udinese ha comunicato la "rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro". Il centrocampista sarà operato a Villa Stuart dal professor Mariani ma la sua stagione è ovviamente finita e ci sono diversi punti interrogativi anche sul suo futuro. E i dubbi riguardano anche, soprattutto, la Juventus. Alla Continassa, infatti, si erano impegnati a riacquistare il calciatore per 26 milioni di euro. Una recompra non scritta che i bianconeri avevano già deciso di esercitare ma l'infortunio ha cambiato le cose.



MESSAGGIO - Chiaro che in questo la Juve preferirebbe posticipare l'opzione alla prossima stagione. Di fatto acquisterebbe per 26 milioni un calciatore che dopo l'operazione dovrà seguire tutto il lungo iter riabilitativo senza essere a disposizione per lungo tempo. Fabio Paratici stava già cercando di piazzarlo in qualche scambio ma anche questo scenario si complica decisamente con il brutto infortunio dell'ex mediano del Genoa. "Per ottenere i giorni migliori della tua vita dovrai lottare attraverso i tuoi giorni più duri - ha scritto su Twitter - Tornerò più forte di prima! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me!".



LA DECISIONE - Intanto il termine per il riacquisto è stato spostato al 17 luglio, l'Udinese spinge affinché la Juventus riscatti comunque il cartellino del calciatore mentre alla Continassa si preferirebbe attendere. Intanto è stato fatto un primo passo con la proroga del termine per il pagamento del "riscatto" del cartellino del calciatore. Scherzo del destino, "Rolly" Mandragora si è fermato proprio a Torino e ora Juve e Udinese cercano di risolvere la situazione con i friulani che spingono comunque per il pagamento della Juve, a prescindere dall'infortunio.



