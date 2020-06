“Non sento Paratici da gennaio. Non ci ho parlato né di Mandragora né di Rugani che non entreranno nel nostro progetto tecnico. Sono voci infondate”. Parola di Gianluca Petrachi, ds della Roma che ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport, in cui ha parlato anche delle operazioni in essere tra i giallorossi e la Juventus. Al di là delle smentite di rito, entrambi i club avrebbero l’intenzione di chiudere qualche scambio prima della chiusura dei bilanci, il 30 giugno. Tra i tanti nomi che stanno circolando (Under e Romero gli ultimi), ci sono anche quelli di Mandragora e Cristante, legati da un filo basato su reciproci apprezzamenti tecnici, che però per Petrachi è molto, molto sottile.