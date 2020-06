Ahi, Mandragora: questa fa male. Anche alla Juve. Il centrocampista dell'Udinese si è seriamente infortunato nella sfida di questa sera tra bianconeri e Torino: una torsione innaturale del ginocchio che l'ha costretto a uscire immediatamente dal campo, con le lacrime agli occhi. Profondamente sconsolato, praticamente certo di dover dire addio al finale di stagione.



ANCHE LA JUVE SPERA - Soltanto gli esami strumentali diranno i tempi di recupero e quanto Mandragora debba seriamente preoccuparsi anche per la prossima stagione. L'infortunio colpisce direttamente anche la Juventus, già in parola con l'Udinese per il riscatto del centrocampista, che solo successivamente avrebbe poi reinserito sul mercato. 26 milioni, la cifra promessa per il ritorno di Rolando a Torino, seppur per poco tempo: e adesso? Acquirenti alla finestra, se dovesse essere confermata la rottura del crociato, inizierebbero a scarseggiare. E chissà che questo non cambi le carte sulla tavola bianconera: la recompra, almeno adesso, sembra un po' più distante.