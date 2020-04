Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Juventus: "C'erano tanti leader: da Buffon a Bonucci e Chiellini. Ho solo ammirazione per loro, per quello che sono umanamente oltre che per ciò che fanno sul campo. Sono persone eccezionali. Qualsiasi giocatore vorrebbe giocare nella Juventus. Poi dal volerlo al farlo la strada è lunga".



La Juve potrebbe utilizzare la cosiddetta "recompra", fissata a 26 milioni di euro, per riportare alla Continassa il centrocampista, venduto ai friulani nell'estate del 2018 per 20 milioni.