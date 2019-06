Rolando Mandragora piace a diversi club di Serie A, su tutti la Fiorentina, che è pronta a lanciare l'affondo decisivo per regalare un rinforzo giovane al centrocampo di Vincenzo Montella. Il giocatore, però, è valutato 18 milioni di euro dall'Udinese: la Juventus, come riporta Calciomercato.com, non ha alcuna intenzione di esercitare il diritto di recompra fissato a 26 milioni per riportare a Torino il talento ex Genoa.