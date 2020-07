Alla vigilia della sfida playoff di Serie C che vedrà la Juventus Under 23 affrontare il suo Padova, il tecnico Andrea Mandorlini ha così parlato dei bianconeri in conferenza stampa: "Il valore della rosa è alto, basta vedere la cessione di Muratore all'Atalanta. Questa squadra vale molto più della posizione che ha ottenuto in classifica prima dello stop". E sui suoi ha aggiunto: "Le tante partite ravvicinate si sentono: Pelagatti si è allenato solo un giorno, Ronaldo si era fermato". E proprio sul centrocampista brasiliano, solo omonimo del fuoriclasse portoghese, ha affermato: "Come ruolo è intercambiabile con Hallfredsson, ma Ronaldo può anche giocare più alto per le sue doti offensive".

Infine, Mandorlini è stato lapidario sulla formula in gara secca: "Sbagliatissima!".