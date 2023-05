Una storia incredibile, quella piovuta addosso a. Il brasiliano ha ricevuto un mandato d'arresto per un mancato pagamento: si tratta del mantenimento dei figli, per i quali l'ex giocatore bianconero, oggi ai Los Angeles Galaxy, dovrà scontare un anno di carcere.Naturalmente, siamo solo alle prime armi. Ci sarà un ricorso per Douglas, che resta nei guai dopo la pronuncia della Corte di giustizia del Rio Grande do Sul. A rivelarlo è ESPN, che cita fonti brasiliane: la sentenza, secondo O'Globo, è stata emessa dall'ottavo di tribunale di Porto Alegre. Si parla di reclusione, di un anno di durata. L'arresto dovrà essere esecutivo entro 30 giorni dalla notifica dell'atto