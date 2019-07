Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Verona nelle scorse ore ha visto la Juventus per Leonardo Mancuso, attaccante reduce dal prestito a Pescara. Il giocatore riflette visto che ha offerte anche da parte dell’Empoli e del Benevento. In ogni caso, il destino sembra segnato: se Leonardo aspettava una proposta da qualche squadra di Serie A, a inizio luglio è ormai chiaro che il suo futuro sarà in Serie B. La Juve vorrebbe continuare a tenerlo nella propria orbita, anche per questo valuta un altro prestito, magari con diritto di riscatto e controriscatto per incassare soldi freschi.