Leonardo Mancuso, attaccante del Pescara, saluterà l'Abruzzo visto che il suo cartellino è di proprietà della Juventus. Premiato presso lo stabilimento Belvedere, il numero 7 biancazzurro ha parlato del suo futuro: "Per il momento relax, vacanze e pesca. Ho un contratto con la Juve, vedremo quale sarà il mio futuro. Pescara è una piazza importantissima. Quando ho avuto l'opportunità di venire a giocare qui non ho esitato. In questi due anni mi sono trovato bene, oltre a respirare calcio qui si vive bene. Consiglio di venire a giocare a Pescara. Ringrazio i tifosi per l'affetto che ci hanno dato per tutta la stagione".