L'attaccante dell'Empoliha parlato così nel pre partita di Juve-Empoli ai microfoni di DAZN:"L’Empoli deve riconoscersi in quello che stiamo facendo in allenamento dal primo giorno di ritiro col mister, cercando di fare del nostro meglio per provare in qualche modo a mettere in difficoltà la Juve, anche se qui allo Stadium non è mai semplice. Ronaldo? Di Cristiano ne ha parlato tutto il mondo, ma la Juve ha comunque tanti campioni in rosa e sarà molto stimolante giocare contro di loro stasera".