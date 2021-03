Il Manchester City vola in Premier, Sergio Aguero storce il naso. E non per il momento della squadra, ma per la sua situazione personale. In scadenza di contratto a giugno e tra le idee della Juve per il possibile post Ronaldo, dopo la gara contro il Borussia Monchengladbach l'attaccante se l'è presa con i compagni: "Non mi passano più il pallone" è stato lo sfogo dell'attaccante, sul quale oltre alla Juve c'è anche il Barcellona che l'ha individuato per rimpiazzare Luis Suarez andato via un anno fa.