Lo hanno rifatto di nuovo e ormai non stupisce più. La fitta rete di scout della Juventus è tornata in Spagna per pescare un promettente difensore centrale classe 2006:, cresciuto del Deportivo Alaves. Sarà Under 17 o Under 19 da sotto età, questo lo si scoprirà nei prossimi giorni, ad affare ufficializzato.Quello che è certo è che la Juventus, dopo Facundo Gonzalez e il già presente Dean Huijsen, si mette in casa un altro difensore centrale mancino con spiccate qualità palla al piede. A primo impatto,: alto, muscolarmente pronto a reggere l’impatto con le categorie superiori. Caratteristiche che lo rendono un difensore roccioso, bravo nel posizionamento, pulito negli interventi.Dopo averlo visto giocare, invece,. Javier Gil è un difensore bravo nella prima impostazione, rischia il passaggio tra le linee e spesso tenta il lancio lungo per gli esterni d’attacco o per la punta. Un mancino educato, ma che non chiede il permesso di saltare il centrocampo avversario.Un altro, l’ennesimo, colpo in prospettiva per una Juventus il cui progetto è sempre più chiaro: pescare i giovani di prospettiva, farli crescere in casa e poi metterli a disposizione della prima squadra.