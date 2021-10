Leonardo Bonucci è stato espulso ieri nella semifinale di Nations League a San Siro, persa dall'Italia contro la Spagna. Questo il commento di, direttore di Calciomercato.com:, merita 4 in pagella. Però c’è un elemento che ci ha colpito in questa vicenda, le parole dure che ha usato Mancini. Non sono parole scontate, spesso gli allenatori tengono a giustificare i loro calciatori che sbagliano, soprattutto se hanno esperienza. Invece Mancini ha criticato aspramente Bonucci, per questo merita 7 in pagella.