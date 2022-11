L'allenatore della Nazionale Roberto Mancini ha parlato durante la trasmissione Che Tempo Che Fa anche della vittoria ad Euro2020.'L’Europeo è stata un’emozione unica in un momento difficile. Non è stata una vittoria casuale rivincere a Wembley dopo 30 anni, con Luca e altri giocatori della Sampdoria. Si è chiuso un cerchio, quella vittoria racchiudeva qualcosa di importante anche per i tifosi della Samp'.