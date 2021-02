Roberto Mancini, per sua stessa ammissioni, lascerà la panchina della nazionale italiana dopo i Mondiali di Qatar 2022. A questo punto si scatena il toto-allenatore, anzi il toto-c.t.



Un'ipotesi sul successore arriva da Sportmediaset, che ventila le ipotesi di due nomi con un importante passato alla Juventus. Uno solo da giocatore: si tratta di Fabio Cannavaro, che nel caso coronerebbe una carriera da allenatore forgiata in Cina a tratti sotto l'egida di un grande ex Juve e Nazionale come Marcello Lippi. L'altro è l'ex giocatore e allenatore juventino, oggi tecnico dell'Inter, Antonio Conte, che peraltro ha già guidato gli Azzurri nel biennio di Euro 2016.