Le dichiarazioni alla Rai di Roberto Mancini, al termine di Turchia-Italia: "Abbiamo fatto una buona partita, anche nel primo tempo senza trovare il gol. Loro sono un'ottima squadra ed era il debutto. In queste partite serve tutto, l'aiuto del pubblico, siamo felici e abbiamo giocato veramente bene. Decisivo quando abbiamo mosso la palla veloce e liberavamo l'uomo. L'Italia ha fatto una bella partita, era importante, è una soddisfazione per tutti gli italiani. Una bellissima serata, spero ce ne siano tante altre, per Wembley è ancora lunga".