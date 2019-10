Roberto Mancini ha parlato ai microfoni RaiSport poco prima dell'inizio della gara degli azzurri contro il Liechtenstein. Tra i giocatori per il futuro che ha indicato, anche un pallino di mercato della Juve: "Chi mi ha stupito di più? Sicuramente è Tonali che, non per caso, è in gruppo con noi e può crescere ancora tanto. Poi c'è anche Castrovilli: quando l'abbiamo osservato ha fatto veramente bene. Sono ottimi calciatori anche Pinamonti, Scamacca, Sottil. Un altro giocatore importante è Orsolini. Vedremo quando chiamarli, dopo l'Europeo avremo certamente bisogno anche di facce nuovi"