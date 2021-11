Le parole di Mancini alla Rai dopo Irlanda del Nord-Italia: "Abbiamo queste partite a marzo, ci prepareremo e proveremo a far bene. Facciamo fatica a far gol nonostante teniamo il gioco in mano Abbiamo avuto occasioni, bisognava sbloccarla, loro stavano dietro. Un peccato perché il gruppo andava chiuso prima di questa partita. Dobbiamo solo ritrovare quello che ci ha contraddistinto fino ad oggi. Due rigori sbagliati in due sfide decisive, il gruppo era sotto controllo. Massima tranquillità fino a marzo. La partita di Bulgaria arrivava dopo due giornate di campionato, ma dovevamo vincere, come con la Svizzera. Per marzo sono totalmente fiducioso. Il Mondiale? magari lo vinceremo"