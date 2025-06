Mancini sul percorso della Juventus al Mondiale: 'Può fare bene, la situazione è buona'

, in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato del cammino delle due italiane impegnate al Mondiale per Club, ovvero, entrambe qualificate agli ottavi di finale dove affronteranno, rispettivamente, Real Madrid e Fluminense.JUVE E INTER POSSONO FARE BENE - “I gironi sono stati abbastanza semplici, anche se hanno avuto qualche difficoltà che è normale dopo una stagione faticosa: l’inizio non è mai semplice. E’ una bella competizione, ci sono le migliori squadre al mondo e penso che sia divertente. Le squadre italiane possono fare bene, anche se in questo momento della stagione non è semplice”.

TUDOR PROMOSSO - “L’Inter aveva perso l’allenatore e quindi ne ha dovuto prendere un altro, la Juventus ha confermato Tudor che ha fatto bene nel finale di stagione. E’ andato tutto come previsto, hanno superato la fase a gironi e quindi mi sembra che la loro situazione sia abbastanza buona”.