ha parlato in conferenza stampa in vista delle gare di qualificazione al Mondiale 2022. Ecco cosa ha detto sul nuovo acquisto della Juventus Moise Kean.. L’abbiamo lasciato a casa prima dell’Europeo con grande dispiacere, ma gli abbiamo assicurato che sarebbe tornato. Deve giocare con continuità e giocare bene, comportandosi da vero professionista. Le qualità per fare bene le ha tutte, crediamo molto in lui".