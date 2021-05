Dopo la vittoria dell'Italia nell'amichevole contro San Marino per 7-0, Roberto Mancini ha analizzato la gara ai microfoni della Rai parlando anche della prestazione di Federico Bernardeschi, che ha sbloccato la gara dopo 31'. Positiva, come spesso gli succede quando veste la maglia azzurra: "Bernardeschi con noi ha sempre fatto bene - ha detto il ct nel post partita - ci ha aiutato a qualificarsi e quindi non abbiamo nulla da dire sulle sue prestazioni. E' una certezza".