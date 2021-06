"Quando arrivi ai quarti di finale credo che non sia così semplice. Io dovrei dire di evitarli tutti e due ma non è possibile". Così, Roberto Mancini in conferenza stampa, sulla possibilità di affrontare uno tra Belgio e Portogallo. Sulla partita: "Sono stati tutti fortissimi i ragazzi, e mi porto a casa il fatto che i ragazzi abbiano voluto vincere questa partita nonostante la stanchezza e tutte le difficoltà. Soprattutto quando loro hanno messo dentro tutti quei giocatori altissimi siamo andati in difficoltà, abbiamo sofferto e lottato. Forse dovevamo evitare il gol preso nel finale su calcio d'angolo, ma prima o poi dovevamo subirlo. Ma ripeto, sapevamo dall'inizio che sarebbe stato così".