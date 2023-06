Il c.t della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui tra i temi toccati parla anche della stagione della Juve e in particolare di Allegri: "Ci sono pressioni. Non è facile fare l’allenatore. Quanti punti ha fatto la Juve? Mi sembra sia arrivata terza sul campo. Non mi pare poco in una stagione complicata. Il lavoro di Allegri va rispettato".