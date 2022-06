Le parole di Roberto Mancini alla Rai:



"Siamo stati dei polli a concedere subito il pari, un peccato. Non una partita facile, ma sono stati bravi a soffrire, prima volta che giocano insieme, contento per loro. Sono stati bravi, c'era da correre e giocare, una partita alla pari contro una grande squadra. I giovani? Pensiamo a noi, abbiamo dei giovani bravi, speriamo crescano in fretta. Un risultato non cambia nulla, la strada è lunghissima".