Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il CT della Nazionale Robertoha detto la sua anche sulle squadre in lotta per lo scudetto. Ecco il suo pensiero: "davanti a tutti. Poi vedo. Vedo la Juve in prima fila perché l’infortunio diha tolto tanto al progetto e tanto gli restituirà. Per me la Juve era già forte lo scorso anno.ha classe e qualità per fare ancora la differenza. Lo abbiamo visto contro l’Italia quanto è forte. Io la Juve la metto sempre tra le favorite".