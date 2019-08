Dieci mesi all'Europeo, una settimana all'inizio del campionato. Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il ct Roberto Mancini ha affrontato i temi principali della stagione al via: "Imporre di più il gioco più aiutare tutti: i club italiani a migliorare ancora e indirettamente anche la Nazionale". Il commissario tecnico ha parlato anche di Bernardeschi, ancora alla prova del nove con la Juve: "È ora che Berna faccia il salto, diventando un perno della Juve. Ha tecnica, forza, velocità per diventare imprescindibile. Anzi, per diventare uno dei migliori giocatori europei: è il momento, ha le qualità per riuscirci. Attaccante esterno, falso centravanti, mezzala in una squadra più offensiva: può fare tutto. E anche se gioca più spesso in un ruolo, non è detto che in Nazionale non ne possa fare un altro: sempre offensivo, ovviamente".